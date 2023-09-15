За тиждень ДБР повідомило про підозру 13 зрадникам, до суду направлено обвинувачення щодо одного перебіжчика

Тільки за минулий тиждень завдяки роботі ДБР до суду направлено обвинувачення щодо 1 перебіжчика, про підозру повідомлено 13 зрадникам.

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо головного лісничого лісомисливського господарства на Луганщині, який пішов працювати на окупантів та очолив окупаційне лісництво.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

У квітні 2022 року головний лісничий «Біловодського лісомисливського господарства» був призначений на посаду директора в окупаційній установі, яка була створена на базі Біловодського лісництва.

Фігурант телефонував працівникам підприємства, які виїхали на підконтрольну України територію, та пропонував повернутися і працювати на ворога. Він був присутнім на нарадах окупантів, агітував за підтримку «руського миру».

Колишній головний лісник обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру колишньому правоохоронцю з Краматорська, який після російського повномасштабного вторгнення обійняв посаду прокурора в терористичній організації «лнр».

Чоловік отримав у окупантів посаду прокурора «прокуратури Білокураківського району генеральної прокуратури лнр». За його участі відбувається так зване «правосуддя» на тимчасово окупованих територіях, зокрема, переслідування громадян із проукраїнською позицією.

Експравоохоронець підозрюється у державній зраді та у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі (ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру десятьом працівникам правоохоронного органу з Маріуполя, які перейшли на бік ворога та сприяли становленню окупаційного режиму.

Усі фігуранти залишилися у тимчасово окупованому Маріуполі, влаштувалися на службу до так званої «поліції днр» у різних районах міста, агітували за рф, давали інтерв’ю пропагандистському каналу.

Одна з підозрюваних очолила відділ кадрів так званого «Жовтневого райвідділу Маріупольського міськуправління мвс днр».

Інша підозрювана разом з окупантами їздила до захопленого Бердянська та приймала участь у так званих «співбесідах» з поліцейськими, які не змогли виїхати з тимчасово окупованого міста. Тих, хто відмовився співпрацювати з рф, жінка записувала в окремий список, який передала окупантам. Згодом вдома у цих людей бойовики проводили обшуки.

Ще четверо фігурантів під час чергування на окупаційних блок-постах в різних районах Маріуполя проводили так звані фільтраційні заходи, вишукуючи проукраїнськи налаштованих громадян.

Один з підозрюваних патрулював вулиці Маріуполя.

10 колишніх правоохоронців підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Працівники ДБР повідомили підозру колишньому інспектору рибоохоронного патруля, який під час окупації Бердянська перейшов на бік ворога та в інтересах окупантів контролював вилов риби в Азовському морі.

Житель Бердянська у березні 2022 року добровільно влаштувався до незаконного правоохоронного органу окупантів, який був створений для контролю вилову риби поблизу окупованого міста.

Колишньому рибінспектору повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Повідомили про підозру й колишньому правоохоронцю з Куп’янська. Під час захоплення росіянами міста він влаштувався на роботу в так звану окупаційну автоінспекцію.

Окупанти доручили йому відповідати за безпеку на дорогах Куп’янська, призначивши виконувачем обов’язків начальника відділу автоінспекції.

Керуючи цим підрозділом, він контролював оформлення різних порушень дорожнього руху, а також складав та погоджував графіки маршрутів для транспорту окупантів з Куп’янська до Криму, Бєлгорода та у зворотних напрямках. За свою роботу отримував 80 тис. російських рублів щомісяця.

Під час звільнення Куп’янська він встиг втекти до росії.

Нині експравоохоронець заочно підозрюється в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора, Донецька, Запорізька, Луганська та Харківська обласні прокуратури.