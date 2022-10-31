За вісім місяців повномасштабного вторгнення путінскої орди в Україну поліція зареєструвала 40 тисяч воєнних злочинів – МВС

З них більше 40 тисяч – зафіксовані поліцейськими воєнні злочини росії на території України. Про це Голова Національної поліції повідомив сьогодні, 31 жовтня, під час телемарафону «Єдині новини».

Ігор Клименко повідомив, що з урахуванням загалом 212 тисяч злочинів, які зареєстровані за вісім місяців повномасштабного вторгнення російської федерації, рівень злочинності знизився на 14 відсотків.

«Але хотів би тут зазначити, що ми зафіксували більше 40 тисяч воєнних злочинів, тобто маємо приблизно 25 відсотків зменшення злочинів на території нашої держави. В той же час можу сказати, що завдяки спільній роботі всіх правоохоронних органів, зокрема поліції в регіонах, такі злочини, як розбої та грабежі, впали майже на 50 відсотків. На 30 процентів впав рівень скоєння майнових злочинів. В той же час злочини, які пов’язані із використанням вогнепальної зброї, на жаль, на сьогодні збільшилися, і ми проводимо комплексні заходи для того, щоб криміногенну ситуацію в цьому напрямку утримати».

Також Голова Нацполіції розповів про протидію злочинній діяльності шахраїв:

«Реєстрація злочинів, пов’язаних із шахрайством, збільшилися на 30 відсотків. Хочу звернутися знову до наших громадян, які розшукують своїх різних та близьких, котрі зникли безвісти. Одна з найпоширеніших ситуацій: шахраї намагаються в соціальних мережах знаходити адреси, телефони наших громадян, які розшукують своїх рідних, зв’язуються з ними і пропонують знайти за якусь винагороду їхніх рідних».

Ігор Клименко закликав громадян, які втратили зв’язок зі своїми близькими, одразу звертатися до поліції:

«Не дайте шахраям нажитися на вашому горі. Ми намагаємося зробити все для того, щоб розшуками громадян, які зникли безвісти».

Під час прямого ефіру Голова Нацполіції також розповів про ефективність несення служби на блокпостах та піших патрулів:

«У кожного поліцейського є відповідна база осіб, які розшукуються за будь-які злочини. Звичайно, що і комендантська година допомагає працювати поліції, тому що величезна кількість патрулів – їх на сьогодні близько 7 200 по нашій державі – і піші, і автомобільні патрулі – можуть відфільтровувати тих людей, які знаходяться на вулицях. Це робота, яка потребує величезного навантаження, зокрема, і на Національну поліцію, але дійсно вона дає свої результати. Наприклад, ми встановили і затримали 2300 автомобілів, які незаконно були з початку війни викрадені у громадян або суб’єктів господарювання. Після процесуальних заходів автомобілі будуть повернуті власникам».

Джерело: МВС