Заарештований ексголова Харківської СБУ Дудін хотів очолювати «силовий блок» при окупантах

Нині заарештований колишній очільник управління СБУ в Харківській області Роман Дудін нібито планував «здати» Харківщину російським загарбникам і стати головним силовиком в окупаційній адміністрації.Про це пише видання ForUm.

Нагадаємо, наприкінці травня Володимир Зеленський звільнив Романа Дудіна з посади голови Управління СБУ у Харківській області з формулюванням «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто». 11 вересня Дудіна затримали в одній з західних областей України, 12 вересня суд обрав йому запобіжний захід — арешт без можливості внесення застави. ДБР та СБУ підозрюють Дудіна у державній зраді та дезертирстві. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі

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За версією слідства, після 24 лютого 2022 року Дудін умисно перешкоджав органам управління області організовувати оборону міста. Фактично він діяв у інтересах російської федерації та готував область до захоплення ворогом. Для цього, за даними СБУ, Дудін вчинив «багатоетапні дії», направлені на усунення Голови Харківської обласної військової адміністрації. Як співробітник-військовослужбовець СБУ він ухилився від військової служби в умовах воєнного стану, а також свідомо саботував організацію контррозвідувальної і контрдиверсійної діяльності для оборони області.

У перші дні повномасштабної війни Дудін самовільно залишив місце служби та втік до мами на Волинь. «Коли зрозумів, що у нього не виходить «захопити владу» в регіоні, і побачив, що місту загрожує реальна небезпека, 25 лютого втік до мами на Волинь», — пише Обозреватель з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Втікач повернувся до Харкова тільки в березні, коли ситуація дещо стабілізувалася, і почав «імітувати бурхливу діяльність». Після звільнення Дудін знову поїхав на Волинь, звідки розпочав інформаційну кампанію з дискредитації влади. Так він намагається підірвати довіру громадян до військово-політичного керівництва держави.

Навіщо Дудін намагався здати Харків росіянам? За даними видання, він не був завербований ворожими спецслужбами, а лишень хотів зберегти свою посаду і вплив, оскільки знав, що його відставка — питання часу. В області Дудіна знають як головного куратора наркотрафіку, проституції та торгівлі зброєю. Він розраховував продовжити незаконний промисел, але вже під російським прапором, зазначає ForUm.

Біографія Дудіна — суцільна таємниця. Відомо, що пішов працювати в СБУ одразу після армії. Розпочав службу в Дніпропетровській області. У 2013-му перевівся до Києва. Харківське управління очолював з 25 березня 2020-го року. За 2021 рік заробив 685 000 гривень, ще 49 000 він отримав як матеріальну допомогу за місцем служби. У декларації немає ні слова про житло, але вказана земельна ділянка в Княжичах — елітному котеджному містечку під Києвом. Його дружина у 2020 році отримала 1,4 млн гривень у подарунок. Подружжя зберігало готівкою 80 тисяч доларів США.