Забезпечував російських окупантів продуктами та закликав співпрацювати з агресором – за держзраду судитимуть депутата Охтирської райради
Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутата Охтирської районної ради VІІІ скликання від політичної партії «Наш Край» за фактом вчинення державної зради в умовах воєнного часу, розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території України та виправдовування дій агресора (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 436-2 КК України).Про це йдеться в повідомленні прес-служби Сумської обласної прокуратури.
За даними слідства, під час окупації Тростянецької громади, маючи проросійську позицію, депутат почав співпрацювати з військовослужбовцями збройних сил російської федерації. Зокрема, забезпечував їх продуктами харчування, надавав воєнізованим формуванням країни-агресора інформацію про оптимальні шляхи пересування територією, супроводжуючи їх як на власному автотранспорті, так і на їх військовій техніці.
Більш того, депутат, спекулюючи на необхідних життєвих потребах під час окупації, закликав місцеве населення Тростянецької громади до так званих «перемовин» з військовослужбовцями країни-агресора. Разом з тим, депутат у соцмережах поширював матеріали, які відповідно до висновків спеціалістів, є закликами до зміни меж території України. Також він схвалював інформаційний контент, у якому міститься інформація щодо виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України.
Затримано обвинуваченого 8 травня 2022 року, за клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування завершено слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
УК