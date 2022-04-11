Заблоковано операції з виведення активів майже 7000 проросійських компаній, які могли використовуватися на підтримку воєнних дій в Україні

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановили, що після воєнної агресії у 2014 році росія почала процес перереєстрації бенефіціарів та використання підконтрольних компаній із реєстрацією інших країн. Такі дії проводилися для маскування належності компаній до рф, тобто приховування кінцевого власника отримання коштів, ухилення від сплати податків та загалом уникнення санкцій. Окрім того, такі заходи дозволили б контролювати активи та майно і після повномасштабного вторгнення.

Відтак, аби запобігти виведенню коштів на рахунки компаній, що зареєстровані у рф або підконтрольні країні-агресору, розуміючи повний тотальний контроль усіх сфер діяльності керівництвом росії і що ці кошти можуть бути використані на підтримку воєнних дій на території України, співробітники підрозділу проводять комплекс превентивних заходів.

Оперативно встановлено:

— 3600 українських компаній, які у 2021-2022 завезли з країни агресора товарів на 215 млрд грн. При цьому оплату здійснили на суму 95 млрд грн. Фактично 120 млрд грн може бути переведено до компаній агресора за встановленими контрактами імпорту з росією;

— 303 суб’єкти господарювання, які після 2014 року отримали понад 7,1 млрд грн позики від компаній рф та постійно здійснювали виплати відсотків із прибутку. Такі дії свідчить про постійний вплив російських компаній, подавлення конкурентоспроможності в галузях економіки України, фіктивне доведення до банкрутства та загалом можливість повернути всю позику після повномасштабного вторгнення;

— 200 українських компаній, які упродовж 2021-2022 років повернули понад 10,6 млрд грн відсотків за контрактами позики на адресу підконтрольним росії офшорам. Треба зазначити, що ці компанії мінімум 10 років повинні ще виплачувати як відсотки, так і саме тіло кредиту;

— 3570 українських компаній, які у 2021-2022 завезли з Білорусії товарів на 218 млрд грн та вже здійснили оплату 142 млрд грн. Фактично 76 млрд грн може бути переведено до компаній Білорусі, які слугували виключно для маскування поставок з рф та уникнення санкцій.

Відтак для унеможливлення виведення коштів та оперативного реагування Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції поінформовано українські банки, НБУ, Держфінмоніторинг щодо діяльності понад 7000 компаній, їх імпортних, позикових контрактів та іноземних контрагентів агресора.

Внаслідок вчасного аналізу та оперативного реагування вже поставлено на контроль всі операції встановлених резидентів та їх контрагентів з можливістю подальшого блокування рахунків.

Окрім того, вирішується питання щодо застосування санкцій, початку міжнародних розслідувань, арешту активів у межах кримінального провадження з подальшою передачею в управління АРМА та націоналізацією.

Робота з виявлення активів, що можуть мати відношення до країни-агресора триває. У разі їх виявлення вживатимуться заходи для миттєвого реагування.

Національна поліція України