Загальні бойові втрати рашистів за 453 дні орієнтовно склали 204 тис 360 окупантів
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 204360 (+480) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 3789 (+4) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 7419 (+12) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 3318 (+40) од,
- РСЗВ / MLRS – 565 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 327 (+0) од,
- літаків / aircraft – 309 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 295 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2864 (+34),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1015 (+4),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6139 (+10) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 433 (+6).
Дані уточнюються / Data are being updated.