Загальні бойові втрати рашистів за 453 дні орієнтовно склали 204 тис 360 окупантів

Загальні бойові втрати  російських загарбників, за данними Генштабу ЗСУ, з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 204360 (+480) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 3789 (+4) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 7419 (+12) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 3318 (+40) од,
  • РСЗВ / MLRS – 565 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 327 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 309 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 295 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2864 (+34),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1015 (+4),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6139 (+10) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 433 (+6).

Дані уточнюються / Data are being updated.

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