Загарбники отримали дозвіл розстрілювати цивільних на блокпостах (аудіо)

На блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати цивільних.

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова двох окупантів із так званої «ДНР». Вони забезпечують патрулювання для рашистів на сусідніх блокпостах у Херсонській області.

«Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нахй… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: «Шо везешь?». Если человек подозрительный, еашить без разговоров», – розповідає вояка з позивним «сєдой».

А його співбесідник уточнює: «…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?».

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Поки окупанти розподіляють між собою, хто перший убиватиме мирних водіїв на дорозі, українські захисники знищили в боях понад 31 тис. ворогів.

СБУ