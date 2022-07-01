Загибель дорослих та поранення 5-річної дитини внаслідок чергових обстрілів Донеччини – розпочато провадження

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури та окружних прокуратур Донецької області здійснюється досудове розслідування у 16 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27-29 червня 2022 року збройні сили РФ та підконтрольні їм незаконні збройні формування обстріляли із різнокаліберної зброї м. Красногорівка, м. Мар’їнка, м. Авдіївка, с. Первомайське, с. Катеринівка, сел. Новоукраїнка Покровського району, м. Бахмут, м. Соледар, м. Часів Яр Бахмутського району, с. Павлівка Волноваського району, с. Олександро-Калинове Краматорського району.

Загинуло двоє цивільних осіб, ще вісім поранено, серед них 5-річна дитина. До хірургічного відділення лікарні м. Костянтинівки доставлено жінку, яка отримала тілесні ушкодження внаслідок обстрілу с. Біла Гора Сєверодонецького району Луганської області.

Окупанти обстріляли адміністративні будівлі, приватні домогосподарства і квартири мирних мешканців. Значних пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, міський електротранспорт, зерновий склад, ремонтна майстерня, автомобіль, гараж та інші споруди.

Офіс Генпрокурора