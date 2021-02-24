Управлінням нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в

умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури задокументовано факт використання збройними формуваннями окупаційної

адміністрації РФ забороненої зброї у населеному пункті Луганщини.

Обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у порушення Мінських домовленостей незаконні збройні формування РФ здійснили мінування протипіхотними осколковими мінами натяжної дії (ПОМ-2) населеного пункту Хутір Вільний Сєвєродонецького району. В результаті чого 23 лютого 2021 року місцевий мешканець, зачепившись за один з датчиків міни, підірвався на території власного домоволодіння. Від отриманих множинних вогнепальних осколкових поранень він помер у лікарні.

В ході огляду місця події вилучено частини боєприпасу, що будуть направлені для проведення відповідних експертиз та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Використання ПОМ-2 заборонено міжнародними договорами, зокрема ратифікованою Україною Оттавською конвенцією 1997 року. Такі дії

становлять пряму загрозу життю та здоров’ю цивільного населення та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме статті 52

Додаткового протоколу до Женевської конвенції про захист жертв війни від 1949 року та статті 25 Гаазької конвенції 1907 року.

Досудове розслідування буде проводитися за процесуального керівництва прокуратури слідчими 3 управління Головного управління

Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури