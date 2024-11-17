Загиблі й постраждалі: Зеленський розповів про наслідки удару рашистів по Сумах

У Сумах в неділю ввечері ворожа балістична ракета влучила в житловий будинок.

Внаслідок російського терористичного удару по місту Суми є не лише поранені, а й загиблі українці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він оприлюднив відео Державної служби з надзвичайних ситуацій, на якому можна побачити серйозну пожежу. На місці удару по дев’ятиповерховці триває рятувальна операція.

«На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Мої співчуття родинам і близьким. Злочинець має понести покарання за вбивства невинних людей», – заявив президент.