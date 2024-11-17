Загиблі й постраждалі: Зеленський розповів про наслідки удару рашистів по Сумах

У Сумах в неділю ввечері ворожа балістична ракета влучила в житловий будинок.

Внаслідок російського терористичного удару по місту Суми є не лише поранені, а й загиблі українці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

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