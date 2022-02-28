Захисники острова Зміїний — живі, але знаходяться в полоні, — Генштаб

В Генштабі підтвердили, що захисники острова Зміїний — живі. Вони знаходяться в полоні Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ВСУ .

«Щодо морських піхотинців та прикордонників, яких взяли в полон російські окупанти на острові Зміїний. Ми дуже раді дізнатися про те, що наші побратими живі і з ними все добре», — йдеться у повідомленні.

Проте в Генштабі додали, що країна-окупант продовжує вести інформаційну війну і звинувачує Україну в тому, що влада ніби «забула» та «поховала» захисників острова.

«У свою чергу, окупанти «забули» повідомити про те, що вони повністю розтрощили інфраструктуру острова: маяк, вишки, антени тощо. Відповідно зв’язок зі Зміїним був перерваний. Багаторазові спроби зв’язатися з особовим складом та дізнатися про його долю були марними. А постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації РФ не дозволили доправити підмогу за морськими піхотинцями», — додали в Генштабі.

В ВСУ закликали Росію звільнити захоплених прикордонників, а також екіпаж рятувального судна «Сапфір».