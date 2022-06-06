Захоплення заручників у Бучі та примушення до державної зради – російському окупанту повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Бучанської окружної прокуратури заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю 656-го полку оперативного призначення — військової частини № 6720 військ національної гвардії Російської Федерації у підбурюванні до вчинення державної зради і порушенні законів та звичаїв війни (ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, підозрюваний брав участь в окупації міста Буча Київської області.

На виконання поставлених вищим військовим керівництвом РФ завдань, він разом з іншими невстановленими російськими військовими приїхав до адмінбудівлі Ірпінської центральної міської лікарні на бойових машинах десанту та іншій військовій техніці.

За наказом підозрюваного, з метою залякування працівників і пацієнтів лікарні, окупанти направили великокаліберні кулемети на будівлю медзакладу.

Разом з озброєними співслужбовцями він зайшов до приміщення, заблокував входи і виходи до будівлі.

Захопивши у полон присутніх у закладі осіб, погрожуючи зброєю підозрюваний примушував одного зі співробітників обійняти посаду міського голови окупованого міста Буча.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі й Бучанським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області. Оперативний супровід – відділ кримінальної поліції ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Київська обласна прокуратура