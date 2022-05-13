Закарпатку, яка відкрито підтримує кремлівську пропаганду, підозрюють у виправдовуванні збройної агресії РФ

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури уродженці Хуста заочно повідомлено про підозру у виготовленні та поширенні матеріалів із запереченням збройної агресії РФ проти України та окупації частини території нашої держави (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, наприкінці 2019 року закарпатка виїхала до Москви, звідки систематично провадить підривну діяльність проти України. Вона регулярно виступає в ефірах проросійських телеканалів, відкрито підтримуючи збройну агресію рф і представників окупаційних сил ворога та встановлених самопроголошених органів влади на тимчасово окупованих територіях.

Для розповсюдження кремлівської пропаганди підозрювана створила близько десятка профілів у соціальних мережах. Там вона поширювала пости із дезінформацією, виправдовуючи дії російської армії та дискредитуючи ЗСУ. Зокрема, жінка називала війну «операцією з повного звільнення Донбасу», заперечувала присутність військових агресора у Чернігові, а відео із загиблими там цивільними мешканцями називала «черговою постановкою». Також пропагувала ідею незалежності псевдоутворень ДНР та ЛНР.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ в Закарпатській області.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури