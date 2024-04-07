Законопроєкт про мобілізацію: обмеження для ухилянтів та заохочення для військовослужбовців

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки наразі продовжує розглядати правки до законопроекту про мобілізацію, запропоновані членами комітету.

Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат Ірина Фріз.

За її словами, Комітет підтримав повернення норми про тимчасові обмеження, що передбачає блокування рахунків, заборону на керування транспортними засобами та виїзд за кордон для тих, хто ухиляється від служби.

Також Комітет повернув обмеження щодо надання консультацій українцям за кордоном у разі відсутності у них військово-облікових документів.

Комітет пішов на зустріч Міноборони, і залишив впровадження електронного кабінету як можливість, а не обов’язкову вимогу.

Мотиваційна частина

Завдяки правкам Комітету, у законопроекті з’явилася мотиваційна частина. Зокрема, були включені такі положення:

Громадяни, які виявили бажання укласти контракт із Міноборони, зможуть обрати підрозділ із затвердженого Генштабом переліку.

Передбачено щомісячну додаткову виплату у розмірі, визначеному Кабміном.

Військовослужбовцям, які виконують бойові/спеціальні завдання у зоні бойових дій, виплачуватиметься одноразова винагорода у розмірі 70 000 гривень за кожні 30 сумарних днів такої служби.

Встановлено винагороди за знищення/захоплення озброєння та військової техніки противника у розмірі від 4 до 80 прожиткових мінімумів.

Щомісячна виплата 10 000 гривень за особливості проходження служби для більшості військовослужбовців.

Право на компенсацію 50% початкового внеску з іпотеки та додатково 100 000 гривень після першого та другого року служби.

Відстрочка за штрафами, пені та відсотками за кредитами, крім житлових та автомобільних.

Залік одного місяця служби за три в період безпосередньої участі в обороні країни.

Остаточну редакцію мотиваційного пакету буде прийнято на наступному засіданні Комітету.

Рішення про звільнення з військової служби перенесено.

За словами Фріз, законопроект планують розглянути на найближчому засіданні Верховної Ради. // Дзеркало тижня