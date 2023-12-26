Залужний: потрібні люди, боєприпаси та зброя, а кого держава буде призивати – не моя компетенція

Українській армії потрібні люди, боєприпаси та зброя, щоб продовжувати ведення бойових дій. Причому люди, які здатні виконувати поставлені завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного на телемарафоні.

“Мені головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Хто яку матиме відстрочку або хто яку відстрочку не буде мати, кого буде держава призивати – сьогодні я вважаю, що це не моя компетенція”, – зазначив він.

За його словами, для цього є центральні органи виконавчої влади, котрі визначають, кого призивати.

“Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси і мені потрібна зброя, щоб продовжити ведення бойових дій”, – додав Залужний.

Зазначимо, раніше Залужний казав, що ще зарано оцінювати ініціативу з рекрутингу до Сил оборони, але вважав, що мобілізацію треба не так посилювати, як повернути в колишні рамки. А також нарікав на звільнення обласних військкомів, які були професіоналами та знали, що робити.

Мобілізація в Україні

На підсумковій прес-конференції президент Володимир Зеленський казав, що Генштаб просить додатково мобілізувати 450-500 тисяч осіб. За його словами, для цього має бути комплексний план, який у тому числі торкнеться питань тих, хто воює майже два роки без перепочинку.

Напередодні Кабінет міністрів вніс до Ради великий законопроект щодо мобілізації. Пропонується знизити віковий поріг з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не підлягають мобілізації, розсилати повістки до ТЦК електронною поштою та інші ініціативи.

Детальніше читайте у матеріалі “Нові правила. Що українцям чекати від великого законопроекту про мобілізацію: короткий переказ”.

Сьогодні Валерій Залужний заявив, що Генштаб та Збройні сили не робили жодних подань до Кабінету міністрів та Верховної ради.