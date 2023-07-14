Залужний про знищення ворога на його території власною зброєю та повернення Криму

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна буде використовувати зброю власного виробництва, щоб здійснювати удари по території Росії.

Про це йдеться в його в інтерв’ю Washington Post, повідомляє УП.

У виданні підкреслюють, що наразі Залужний ставить перед собою питання: “Як зменшити втрати? Як я можу зменшити втрати?”

Щоранку головнокомандувач починає з того, що дізнається, скільки солдатів було вбито або поранено, виконуючи його накази напередодні.

Іноді він натрапляє на контакти у своєму мобільному телефоні, які вже мертві. Він відмовляється їх видаляти.

Залужний каже, що відкладає скорботу на потім, щоб траур зараз не відволікав його від важливої роботи.

Через брак озброєння, відсутність нової західної авіації та умови союзників щодо ракет більшої дальності (ці засоби не можуть бути використані для нанесення ударів по території РФ), за словами Залужного, “ЗСУ використовують зброю українського виробництва для частих ударів через кордон, які Київ ніколи офіційно не визнає”.

“Щоб врятувати своїх людей, чому я повинен питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? Чомусь я повинен думати, що мені нічого не дозволено там робити. Чому? Тому що (президент Росії Володимир – ред.) Путін … застосує ядерну зброю? Дітям, які помирають, все одно…

Це наша проблема, і нам вирішувати, як вбити цього ворога. На війні можна і потрібно вбивати на його території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї. Але тільки стільки, скільки буде необхідно”.

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Також головнокомандувач хотів би повернути кримський півострів, незаконно анексований Росією в 2014 році, навіть незважаючи на те, що деякі західні чиновники в приватному порядку турбуються про те, якою буде реакція російського диктатора Володимира Путіна, якщо українські війська коли-небудь досягнуть цієї території.

“Як тільки у мене з’являться засоби, я щось зроблю. Мені начхати – мене ніхто не зупинить”.

Залужний нарікає на те, що Україна залежить від інших країн щодо боєприпасів.

За його словами, чим більше Україна зможе стріляти, притискаючи російські війська, тим менших втрат вона зазнає, але зараз вона залежить від західного озброєння і ОПК навіть країн-партнерів не встигають забезпечувати Україну боєприпасами.

Відзначається, що проведення контрнаступу, щоб повернути окуповану територію, перемогти Росію і мінімізувати втрати України, вимагає ресурсів, яких, за словами Залужного, йому все ще бракує.

Західні офіційні особи заявляють, що Україна має достатньо ресурсів для досягнення успіху, але Залужний різко критикував колег, які стверджували, що Києву не потрібні F-16.

Головнокомандувач ЗСУ сказав, що військові його західних колег ніколи не будуть воювати таким чином.

“Одне з питань, яке мені ставлять: “Як ти це витримуєш?”. Мені доводиться з цим жити. Кожен день – це ті, кого вбили. Щодня – покалічені, зниклі безвісти. Це сльози”.