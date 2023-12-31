Залужний звернувся до військових: 2024-й не буде легким, але продовжимо наближати нашу перемогу

Наступний 2024 рік не буде легким. Але українські військові крок за кроком продовжать наближати перемогу.

Про це заявив у новорічному зверненні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

“Минає 2023 рік. Ще один надскладний рік нашої боротьби за свою землю та свободу. Це був рік, коли Україна вистояла. Вистояла завдяки вам – українським солдатам і матросам, сержантам і офіцерам. Завдяки кожному з вас”, – наголосив головком.

Залужний подякував військовим за їхню стійкість і самовідданість величній справі – захищати Україну.

“2024 рік не буде легким. Боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується. Вірю, що ми з гідністю пройдемо усі випробування та крок за кроком продовжимо наближати нашу перемогу”, – сказав він.

Нагадаємо, журналісти Financinal Times дали свій власний прогноз на 2024 рік. Як прогнозують журналісти, західні партнери продовжать допомагати Україні боротися з РФ, а на виборах в США знову переможе Джо Байден.