Замороження фінансування з боку США ставить під загрозу розслідування воєнних злочинів Росії в Україні — Reuters

Українські НУО шукають альтернативні джерела фінансування.

Замороження адміністрацією Трампа іноземного фінансування почало впливати на міжнародні зусилля, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні, згідно з вісьмома джерелами та українським документом, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Міжнародні ініціативи, що фінансуються США, такі як Консультативна група з питань найтяжчих міжнародних злочинів (ACA) для України, надають українській владі експертну допомогу та здійснюють нагляд за її діяльністю. Західні партнери високо оцінили зусилля Києва з розслідування злочинів у той час, коли війна все ще триває.

Під загрозою перебувають шість проєктів Генеральної прокуратури України, що фінансуються США, загальна вартість яких становить 89 мільйонів доларів, згідно з українським документом про фінансування та скорочення допомоги США, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Фінансування щонайменше п’яти з цих проєктів вже заморожено, згідно з п’ятьма джерелами, які повідомили про проблеми з виплатами. Вони були зосереджені на різних питаннях — від збереження доказів з поля бою до антикорупційних ініціатив та реформування системи прокуратури в Україні.

Два з перерахованих проєктів фінансувалися USAID, три — Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань й один — безпосередньо Державним департаментом США, йдеться в документі.

Згідно з документом, 47 мільйонів доларів із цієї суми було спрямовано безпосередньо на підтримку розслідування воєнних злочинів.

Крім того, внаслідок заморожування фінансування США майже 40 експертів, наданих через Міжнародну ініціативу з кримінального правосуддя Джорджтаунського університету, яка є головною виконавчою організацією ACA, припинили свою роботу, згідно з двома джерелами.

Інше джерело повідомило, що радника в Генеральній прокуратурі України відправили у відпустку, а проєкт з надання підтримки жертвам сексуального насильства, пов’язаного з війною, також був призупинений.

Українські неурядові організації також постраждали. Представники двох таких груп повідомили Reuters, що їхня робота зі збору свідчень від жертв та документування збитків може бути під загрозою або вже заморожена.

Леонід Сапельников, заступник голови Державної судової адміністрації України, відповідальний за питання оцифрування повідомив, що заморожування фінансування також вплинуло на запланований запуск системи управління справами, яка фінансується США і є частиною більш широких зусиль, спрямованих на модернізацію української судової системи. // Дзеркало тижня