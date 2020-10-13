Заочно повідомлено про підозру бойовику, який жорстоким катував українських військових

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури мешканцю м. Маріуполя заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2015 року чоловік, перебуваючи у складі незаконного збройного формування РФ, разом із іншими особами захопив у полон 2 бійців Збройних Сил України, які виконували пошуково-рятувальну операцію щодо встановлення місцезнаходження збитого у Шахтарському районі військового льотчика.

Упродовж місяця зловмисник та його спільники утримували полонених у нелюдських умовах та з метою отримання секретної інформації про структурні підрозділи, місця дислокації та наявне озброєння ЗСУ погрожували їм вбивством і жорстоко катували.

15 серпня 2015 року захисників повернуто українській стороні під час чергового обміну полоненими.

Досудове розслідування триває.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури