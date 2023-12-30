Запоріжжя у жалобі: кількість жертв ракетного удару зросла
У результаті ракетного удару по Запоріжжі загинуло дев’ять мирних жителів міста. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
У суботу, 30 грудня, у Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими.
«29 грудня у нашому місті рашисти жорстоко обірвали життя дев’ятьох невинних мирних людей. Вічна та світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Запоріжжя тужить», – написав Куртєв у Telegram.
Нагадаємо, 29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки на Україну. Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей. Наразі відомо про 30 загиблих і понад 160 поранених.
Жертви серед мирного населення є в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Запоріжжі.
У суботу також у Дніпрі та Одесі оголошено день жалоби. // ГлавкомTweet