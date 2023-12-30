Запоріжжя у жалобі: кількість жертв ракетного удару зросла

У результаті ракетного удару по Запоріжжі загинуло дев’ять мирних жителів міста. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

У суботу, 30 грудня, у Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими.

«29 грудня у нашому місті рашисти жорстоко обірвали життя дев’ятьох невинних мирних людей. Вічна та світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Запоріжжя тужить», – написав Куртєв у Telegram.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих внаслідок російської ракетної атаки на Запоріжжя 29 грудня вранці.

Нагадаємо, 29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки на Україну. Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей. Наразі відомо про 30 загиблих і понад 160 поранених.

Жертви серед мирного населення є в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Запоріжжі.

У суботу також у Дніпрі та Одесі оголошено день жалоби. // Главком