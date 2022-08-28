Зарізали у власному домі: стали відомі деталі загибелі «слуги»-колаборанта Ковальова
На місці працюють так звані “поліціянти”.
Колишній “слуга народу” Олексій Ковальов, який з перших днів окупації Росією Херсонщини співпрацював з ворогом, був убитий у власному домі в Голій Пристані.
Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на власні джерела. Ліквідацію колаборанта співрозмовники журналіста підтверджують.
За інформацією джерел Цаплієнка, Ковальов отримав смертельні ножові поранення. Його дружина – з асфіксією, їй надають медичну допомогу.
На Ковальова раніше була здійснена спроба замаху, партизани відкрито заявляли, що він є їхньою пріоритетною мішенню.
Про ліквідацію колаборанта ввечері у неділю повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він стверджував, що Ковальова вбили у Залізному порту.
На місці працюють так звані “поліціянти”.
Ковальова виключили з президентської фракції на початку квітня 2022 року, коли колеги по партії стали підозрювати його у колаборації з ворогом.
Повідомлялося, що нардеп утік в Херсонську область в перші дні повномасштабного вторгнення нібито допомагати людям, відтоді на зв’язок не виходив.
У липні стало відомо про “призначення” Ковальова “заступником голови” “уряду” окупантів у Херсонській області. // УНІАНTweet