Зарізали у власному домі: стали відомі деталі загибелі «слуги»-колаборанта Ковальова

На місці працюють так звані “поліціянти”.

Колишній “слуга народу” Олексій Ковальов, який з перших днів окупації Росією Херсонщини співпрацював з ворогом, був убитий у власному домі в Голій Пристані.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на власні джерела. Ліквідацію колаборанта співрозмовники журналіста підтверджують.

За інформацією джерел Цаплієнка, Ковальов отримав смертельні ножові поранення. Його дружина – з асфіксією, їй надають медичну допомогу.

На Ковальова раніше була здійснена спроба замаху, партизани відкрито заявляли, що він є їхньою пріоритетною мішенню.

Про ліквідацію колаборанта ввечері у неділю повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він стверджував, що Ковальова вбили у Залізному порту.

На місці працюють так звані “поліціянти”.

Ковальова виключили з президентської фракції на початку квітня 2022 року, коли колеги по партії стали підозрювати його у колаборації з ворогом.

Повідомлялося, що нардеп утік в Херсонську область в перші дні повномасштабного вторгнення нібито допомагати людям, відтоді на зв’язок не виходив.

У липні стало відомо про “призначення” Ковальова “заступником голови” “уряду” окупантів у Херсонській області. // УНІАН