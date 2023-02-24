Застрелив чоловіка та ледь не вбив його 14-річного сина, які їхали за гуманітаркою в Бучі – повідомлено про підозру військовослужбовцю РФ

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю 2 оперативної роти Управління Федеральної служби військ Нацгвардії РФ по Ярославській області за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації Бучі, 14-річний хлопець разом з батьком їхали на велосипедах до пункту видачі гуманітарної допомоги.

На одній з вулиць їх зупинив підозрюваний. Беззбройні мирні мешканці, які мали білі пов’язки, що свідчать про їх приналежність до цивільного населення, повідомили військовослужбовцю РФ, що вони не становлять для нього небезпеки.

Попри це окупант здійснив два прицільні смертельні постріли в чоловіка, а потім намагався вбити неповнолітнього. Коли хлопець впав на землю, підозрюваний вистрілив йому в область голови. Остання куля влучила у капюшон куртки потерпілого. Юнак продовжив лежати на землі вдаючи мертвого, поки військовослужбовець РФ не покинув місце злочину.

Після цього поранена дитина побігла до найближчого будинку, де йому надали першу медичну допомогу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюються слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу ГВ КІБ УСБУ у м. Києві та Київській області.

Київська обласна прокуратура