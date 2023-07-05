“СВО”, як називають війну в РФ, завершилася б за кілька місяців, якби Захід перестав постачати зброю в Україну. Про це заявив заступник голови Ради безпеки (СБ) Росії Дмитро Медведєв, відповідаючи на запитання агенства ТАРС.

“Якби НАТО, насамперед США та їхні васали, припинили постачати зброю та засоби враження Україні, то спеціальна військова операція завершилася б буквально за кілька місяців, а якщо вони зараз припинять постачання своєї зброї, то тоді СВО закінчиться за кілька днів”, – сказав Медведєв.

Таким чином заступник голови Рабезу Росії офіційно визнав, що путінська армія може воювати тільки з беззбройними. В перекладі на просту мову це звучить так: “Ми б давно їх перемогли, але в них є зброя!”