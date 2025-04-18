«Заступник голови верховного суду лнр» підозрюється у вчиненні ряду злочинів проти основ нацбезпеки

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури громадянину заочно повідомлено про підозру у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та державній зраді (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, навесні 2014 року діючий суддя Апеляційного суду Луганської області зрадив присязі та перейшов на бік ворога.

Пізніше, за поданням голови псевдореспубліки обійняв посаду «судді верховного суду лнр».

Восени 2023 року президент рф призначив чоловіка «заступником голови верховного суду лнр» за російським законодавством терміном на 6 років.

Дотепер підозрюваний приймає незаконні процесуальні рішення, здійснює судовий нагляд за діяльністю судів, створених на підставі так званого «законодавства лнр», тим самим забезпечуючи становлення, функціонування «судової гілки влади» окупаційної адміністрації рф на тимчасово окупованій території Луганщини.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід ‒ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури