Заступник командира 3-ї ОШБр: Законопроєкт про декриміналізацію СЗЧ – шкідливий і небезпечний для армії

На думку Жоріна, це призведе до зловживань.

“Не може бути дозволів “один раз сходити в СЗЧ”, це призведе до зловживань. І виглядає як провокація щодо тих, хто теж не проти був би використати таку можливість, але терпів і чекав відпусток. Тепер виявляється, що втікачі прощені — то чого б так усім не зробити?” — пояснив військовий свою думку.

Нагадаємо, СЗЧ — найпоширеніший злочин у війську. За словами голови Верховного Суду Станіслав Кравченко, лише у 2023-му за самовільне залишення військової частини засудили 1577 військовослужбовців. // Дзеркало тижня