Засуджено двох зрадниць із Золотоноші, які були прибічницями російської агресії

Прокурорами Черкаської обласної прокуратури в суді доведено вину двох жительок міста Золотоноша, які виправдовували збройну агресію російської федерації проти України (ст. 436-2 КК України).

Так, обидві жінки в умовах воєнного стану, введеного на території України, використовуючи загальнодоступні для ознайомлення особисті сторінки в забороненій соціальній Інтернет-мережі «Одноклассники» неодноразово розміщували на них матеріали, у яких міститься публічне заперечення збройної агресії рф та глорифікація її учасників.

За вироком суду одній обвинуваченій призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, іншій – 4 роки позбавлення волі. Врахувавши щире каяття, обом обвинуваченим суд встановив іспитовий строк тривалістю 2 роки, та поклав на них низку обов’язків, які перевірятимуться відповідними державними органами.

Досудове слідство у кримінальних провадженнях здійснювалося слідчими УСБУ в Черкаській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури