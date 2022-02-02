Затримано бойовика так званої «ЛНР», який утік від терористів на підконтрольну Україні територію (відео)

Служба безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних Сил затримала поблизу селища Катеринівка на Луганщині бойовика терористичної організації «ЛНР». Чоловік вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію, розчарувавшись в ідеях «русского мира».

Співробітники спецслужби встановили, що мешканець Попаснянського району після відбування покарання у 2016 році приєднався до бойовиків.

У терористичному угрупованні ім. Платова він отримав прізвисько «Мальок» і обіймав посади стрілка, снайпера та гранатометника.

Брав безпосередню участь у бойових діях проти сил АТО\ООС. Зокрема, вів прицільний вогонь з гранатометів по бронетехніці сил ООС у районі Новоолександрівки і Троїцького Попаснянського району Луганщини.

За час «служби» зловмисника нагороджено нагрудним знаком НЗФ «Гвардія» і пам’ятним знаком «Солдат Слави».

Бойовик пояснив своє рішення залишити терористичне угруповання втомою від довготривалої війни і бажанням побачити дружину та дітей.

Наразі зловмисника затримали. Слідчі органів безпеки повідомили йому про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.

Найближчим часом буде скеровано клопотання до суду для обрання бойовику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

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