Затримано бойовика так званої «ЛНР», який утік від терористів на підконтрольну Україні територію (відео)
Служба безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних Сил затримала поблизу селища Катеринівка на Луганщині бойовика терористичної організації «ЛНР». Чоловік вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію, розчарувавшись в ідеях «русского мира».
Співробітники спецслужби встановили, що мешканець Попаснянського району після відбування покарання у 2016 році приєднався до бойовиків.
У терористичному угрупованні ім. Платова він отримав прізвисько «Мальок» і обіймав посади стрілка, снайпера та гранатометника.
Брав безпосередню участь у бойових діях проти сил АТО\ООС. Зокрема, вів прицільний вогонь з гранатометів по бронетехніці сил ООС у районі Новоолександрівки і Троїцького Попаснянського району Луганщини.
За час «служби» зловмисника нагороджено нагрудним знаком НЗФ «Гвардія» і пам’ятним знаком «Солдат Слави».
Бойовик пояснив своє рішення залишити терористичне угруповання втомою від довготривалої війни і бажанням побачити дружину та дітей.
Наразі зловмисника затримали. Слідчі органів безпеки повідомили йому про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.
Найближчим часом буде скеровано клопотання до суду для обрання бойовику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.Tweet