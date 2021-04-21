Затримано учасника НЗФ так званої «ДНР», який збирався таємно відвідати родичів на вільній території України

Контррозвідники Служби безпеки України у районі операції Об’єднаних сил викрили учасника танкового батальйону терористичної організації «ДНР». Він планував таємно відвідати родичів на підконтрольній українській владі території.

Оперативники СБ України встановили, що у незаконних збройних формуваннях мешканець Лиману працював у службі забезпечення танкового батальйону в окупованому селищі Мічурине.

Співробітники спецслужби встановили особу бойовика під час спроби в’їзду до України з території РФ. Наразі учасник НЗФ співпрацює зі слідством. Він надав важливі свідчення про конкретні обставини російської збройної агресії та військового забезпечення РФ бойовиків «ДНР».

Чоловік повідомив СБУ про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ. Також він здав власні паспорти «ДНР» та РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Матеріали готуються до передачі в суд.

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СБУ