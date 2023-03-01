Затримано інформатора російської розвідки, який наводив ворожі ракети на цивільні об’єкти Донеччини

Служба безпеки затримала ще одного інформатора ворожих спецслужб у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах сходу України.

Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на Авдіївському напрямку. Також він передавав агресору координати об’єктів соціальної інфраструктури у Покровському районі Донеччини.

Отримані відомості «зливав» на підконтрольні бойовикам анонімні Телеграм-канали.

Розвідінформацію окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських ударів по українських містах.

За матеріалами слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Мирнограда, який підтримав збройну агресію рф проти України. Свої прокремлівські погляди він оприлюднював через заборонені соцмережі. Таким чином потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, яка дистанційно залучила його до підривної діяльності.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами листування з агресором.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зараз зловмисник знаходиться під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України