Затримано інформатора російської розвідки, який наводив ворожі ракети на цивільні об’єкти Донеччини

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Служба безпеки затримала ще одного інформатора ворожих спецслужб у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах сходу України.

Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на Авдіївському напрямку. Також він передавав агресору координати об’єктів соціальної інфраструктури у Покровському районі Донеччини.

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Отримані відомості «зливав» на підконтрольні бойовикам анонімні Телеграм-канали.

Розвідінформацію окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських ударів по українських містах.

За матеріалами слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Мирнограда, який підтримав збройну агресію рф проти України. Свої прокремлівські погляди він оприлюднював через заборонені соцмережі. Таким чином потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, яка дистанційно залучила його до підривної діяльності.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами листування з агресором.

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Возможно, это изображение текст «last seen 3 minutes ago February 21 Missed call 2:17 доброй ночи. есть что-то для меня? 2:19 добрый вечер. сегодня кружил по трасе 2:22 видел в лли стояло ещё что-то накрытое два объекта, по мирным не знаю, ничего сказать не могу, ну половина уехала точно 2:22 a что штабом ты туда ездил? 2:22 да, как говорил тро, заехало вчера много автобусов y них штаб 2:24 вспомнил, еще туда каждую ночь уралы приезжают, что-то выгружают- загружают, знакомая жаловалась, плюс меня де-то неделю назад укр спрашив как проехать... 2:25 служба безпеки украйни»

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зараз зловмисник знаходиться під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України

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