Затримано російського агента, який навів ракетний удар окупантів по школі та лікарні у Лимані

Служба безпеки викрила ще одного поплічника агресора під час стабілізаційних заходів у звільнених містах Донеччини.

Він збирав розвіддані про розташування вогневих позицій та маршрути переміщення Сил оборони в регіоні.

Також він передавав ворогу координати об’єктів критичної інфраструктури та соціальних установ на території Лиману.

Отримані відомості окупанти використовували для підготовки і проведення масованих ракетних обстрілів українського міста.

За наводкою цього зловмисника російські загарбники здійснили повітряний удар по місцевій школі та обласній клінічній лікарні.

Після ворожої атаки він виходив на місцевість щоб зробити фото-, відеофіксацію пошкоджених будівель і відправити «звіт» своїм російським кураторам.

Співробітники СБУ затримали коригувальника підчас передачі розвідувальної інформації агресору.

За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, якого у квітні цього року завербував представник спецслужб рф для проведення підривної діяльності в регіоні.

Для комунікації використовували анонімні месенджери.

Під час затримання у російського агента виявлено мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу Україну.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття зловмисника проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України