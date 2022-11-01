Затримано російського агента, який зливав дані про транспортну інфраструктуру Одещини (ФОТО)

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури колишньому співробітнику одного з районних відділів міліції в Одесі повідомлено про підозру у державній зраді та незаконному поводженні з вибуховими речовинами та бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Одеської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури колишньому співробітнику одного з районних відділів міліції в Одесі повідомлено про підозру у державній зраді та незаконному поводженні з вибуховими речовинами та бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, ексміліціонер з квітня 2022 року, підтримуючи окупаційну політику країни-агресора, співпрацював із представниками спецслужб рф. Він збирав і передавав дані про місця дислокації та пересування військової техніки підрозділів ЗСУ, обстановку в портах міста Одеси, Чорноморська та залізничного сполучення.

Також на виконання завдань російських кураторів інформатор придбав три відеокамери т.зв. «фотопастки», які встановив уздовж залізничних колій поблизу Одеси для фіксування проїжджаючих вантажних потягів. Дані, які фіксували вказані камери, отримував через мобільний додаток, а доступ до вказаних камер мобільного додатку передав спецслужбам рф. На закупку та встановлення «фотопасток» агент отримав 50 тис гривень.

Чоловіка затримали під час виконання чергового завдання ворога біля залізничних колій.

Під час затримання у ворожого агента вилучили вибухові речовини та боєприпаси, зокрема 11 тротилових шашок вагою майже 3 кг, детонатори, підривач та протитанкову міну.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників ГВ контррозвідки УСБУ в Одеській області.

УК