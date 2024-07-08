Заява Виконавчої директорки ЮНІСЕФ Кетрін Рассел щодо смертельних атак в Україні

Ніде в Україні немає безпечного місця для дітей. Сьогодні внаслідок хвилі смертоносних ракетних ударів щонайменше 150 людей загинули або були поранені, а дитяча лікарня в Києві серйозно пошкоджена.

ЮНІСЕФ уже розпочав екстрені постачання до лікарні «Охматдит» і готовий допомогти громадам, які постраждали внаслідок сьогоднішніх атак.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЮНІСЕФ.

«Я приголомшена новинами з України, де сьогодні внаслідок хвилі смертоносних ракетних ударів по країні щонайменше 150 людей загинули або були поранені, а дитяча лікарня в Києві серйозно пошкоджена.

Ракети вдарили по містах Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов’янськ і Краматорськ. Ми ще не знаємо точної кількості постраждалих дітей.

Мої щирі співчуття тим, хто втратив своїх близьких.

Атака на лікарню «Охматдит» — найбільший медичний заклад для дітей у країні — є черговим жорстоким нагадуванням про те, що ніде в Україні немає безпечного місця для дітей. Відповідно до міжнародного права лікарні повинні бути безпечним прихистком для постраждалих і мати особливо високий рівень захисту. Цивільні, зокрема діти, а також будівлі та послуги, на які вони покладаються, завжди повинні бути захищені.

Вже майже три роки з початку повномасштабної війни в Україні не видно кінця жаху, який змушені переживати діти та їхні родини.

ЮНІСЕФ продовжує працювати по всій Україні, в тому числі у прифронтових районах, щоб терміново реагувати на нагальні потреби сімей з дітьми — надавати життєво необхідні товари й послуги, а також психосоціальну підтримку. ЮНІСЕФ уже розпочав екстрені постачання до лікарні “Охматдит” і готовий допомогти громадам, які постраждали внаслідок сьогоднішніх атак.

Більше за будь-що діти в Україні потребують миру», – заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.