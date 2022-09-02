Збройні сили України в ходы боїв на на півдні знищили 37 окупантів, чотири гаубиці та підбили Су-25

На півдні Збройні сили України знищили 37 росіян та чотири гаубиці “Мста-Б”, а також пошкодили російський Су-25.

Як передає Укрінформ, про це оперативне командування “Південь” повідомляє у Фейсбуці.

“Підтверджені втрати ворога складають 37 рашистів, чотири танки, чотири гаубиці “Мста-Б”, реактивна система залпового вогню “Град”, 10 одиниць автобронетехніки та склад боєприпасів у Бериславському районі. Ушкоджений вчора в районі Сухого Ставка літак Су-25 підтверджено виведений зі складу ворожих сил”, – ідеться у повідомленні.

Також на півдні ракетно-артилерійські підрозділи завдали результативних ударів по поромній переправі поблизу села Львове і двох районах зосередження сил і засобів ворога.

За інформацією ОК “Південь”, штормове море винесло до Одеського узбережжя чергову морську міну, яка здетонувала у хвилях при підготовці контрольованого підриву.

Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня українські військові знищили на південному напрямку 201 російського загарбника, 12 танків Т-72 і 18 одиниць автобронетехніки, а також шість складів боєприпасів.