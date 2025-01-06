Збито 2 російські керовані авіаційні ракети та 79 ворожих БПЛА, 49 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 6 січня 2025 року (із 18.00 5 січня) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із південного напрямку та 128-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 79 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Влучань не зафіксовано.

49 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Через падіння збитих ворожих безпілотників є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо без жертв та постраждалих.

Станом на 8.30 нові групи ворожих БпЛА заходять з півночі. Бережіть себе, дотримуйтесь вимог безпеки!

Генеральний штаб ЗСУ