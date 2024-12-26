Збито 20 російських БПЛА, 11 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 26 грудня 2024 року (із 19.00 25 грудня) противник атакував 31-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Міллерово – рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Генеральний штаб ЗСУ