Збито 33 російські БПЛА, 10 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 17 січня 2025 року (із 19.00 16 січня) противник застосував дві балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із Ростовської обл.), а також атакував 50-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Зафіксовано влучання ворожих ударних безпілотників у підприємства на Одещині, також, внаслідок падіння збитих ворожих БпЛА, пошкоджено будівлі установ, приватного підприємств та домогосподарств на Харківщині, Черкащині та Київщині.

9 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще 1 БпЛА вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.

Генеральний штаб ЗСУ