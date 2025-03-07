Збито 34 російські ракети та 100 БПЛА, 86 безпілотників не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 7 березня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури. Основний акцент удару — по об’єктах газовидобувної промисловості України.

За попередніми даними радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 261 засобу повітряного нападу противника — 67 ракет різних типів та 194 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів різних типів, зокрема:

– 35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

– 8 крилатих ракет Калібр;

– 3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

– 4 зенітних керованих ракет С-300;

– 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

– 194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Також залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. Варто відзначити, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 134 повітряних цілей:

– 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

– 8 крилатих ракет Калібр;

– 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;

– 100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).

Крім того, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) — не досягли своїх цілей!

86 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Генеральний штаб ЗСУ