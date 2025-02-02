Збито 40 російських БПЛа, 13 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 2 лютого 2025 року (із 21.00 1 лютого) противник атакував 55-ма ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

13 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.

Генеральний штаб ЗСУ