Збито 41 російський БПЛА, 22 безпілотники – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 8 січня 2025 року (із 19.30 7 січня) противник атакував 64-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 41-го ударного БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

22 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку росії, один — в Білорусь.

Генеральний штаб ЗСУ