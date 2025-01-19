Збито 43 російські БПЛА, 15 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 19 січня 2025 року (із 20.00 18 січня) противник атакував 61-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Брянськ, Орел — рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 43-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

15 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один в повітрі, бойова робота триває.

Генеральний штаб ЗСУ