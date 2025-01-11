Збито 47 російських БПЛА, 27 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 11 січня 2025 року (із 20.00 10 січня) противник атакував 74-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Повітряний напад відбивали, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 47-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.

Через падіння збитих ворожих безпілотників у семи областях України пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт.

Попередньо, без жертв, наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога.

27 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Генеральний штаб ЗСУ