Збито 47 російських БПЛА, 27 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)
У ніч на 11 січня 2025 року (із 20.00 10 січня) противник атакував 74-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.
Повітряний напад відбивали, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 47-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.
Через падіння збитих ворожих безпілотників у семи областях України пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт.
Попередньо, без жертв, наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога.
27 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).Tweet