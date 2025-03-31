Збито 57 російських БПЛА, 45 безпілотників-імітаторів не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 31 березня 2025 року (із 20.00 30 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської обл. — рф, 131-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.

45 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина.

Генеральний штаб ЗСУ