Збито 57 ворожих БПЛА, 67 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 27 квітня 2025 року (із 21.00 26 квітня) противник атакував 149-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine