Збито 59 російських БПЛА, 37 безпілотників не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 31 січня 2025 року (із 21.00 30 січня) противник атакував 102-ма ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — рф, Чауда — ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 59-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина.

Чотири ворожі БпЛА — в повітрі, бойова робота триває!

Генеральний штаб ЗСУ