Збито 60 російських БПЛА, 26 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 3 січня 2025 року (із 21.00 2 січня) противник атакував 93-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел — рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

Через активну протидію Сил оборони 26 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), один — в повітрі.

Внаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних БпЛА по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині. Також збиті «шахеди» завдали шкоди і на Київщині: у кількох районах пошкоджено приватні будинки та авто. На жаль, є загиблий та постраждалі.

Закликаємо громадян дотримуватись вимог безпеки під час повітряної тривоги.

Генеральний штаб ЗСУ