Збито 63 російських БПЛА, 46 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 1 січня 2025 року (із 20.30 31 грудня) противник атакував 111-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще два полетіли у росію та Білорусь.

Генеральний штаб ЗСУ