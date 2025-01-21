Збито 72 російські БПЛА, 59 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 21 січня 2025 року (із 20.00 20 січня) противник атакував 131-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф., а також застосував 4 балістичні ракети «Іскандер-М» із Воронезької області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 72-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях.

59 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

У Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи, господарчі будівлі, приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, попередньо без жертв та постраждалих.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Повітряні Сили ЗС України