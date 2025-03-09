Збито 73 російські БПЛА, 37 безпілотників-імітаторів не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 9 березня 2025 року (із 19.00 8 березня) противник атакував 119-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда — ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 73-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

37 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.

Генеральний штаб ЗСУ