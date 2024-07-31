Збито усі 89 ударних БпЛА «Shahed-131/136», виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних Сил

У ніч на 31 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у рф. Основний напрямок удару – Київщина!

Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА типу «Shahed». Таку ж кількість «шахедів» ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року.

Як і тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників.

Також збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину.

Генеральний штаб ЗСУ