Зеленський назвав мету російського ракетного удару по Києву

Український гарант Володимир Зеленський заявив, що ракетна атака по Києву 28 квітня одразу після завершення переговорів із генсеком ООН Антоніу Гутеррешем – це спроба принизити голову Організації та все, що з нею пов’язано. Лідер держави-агресора Володимир Путін демонстративно зневажає міжнародні інституції.

Про це президент заявив у своєму традиційному вечірньому зверненні до нації, повідомляє OBOZREVATEL. Він переконаний, що подібна поведінка Кремля потребує потужної реакції усієї світової спільноти.

«Російські ракетні удари по Україні – по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та іншим містам – ще раз свідчать: ще не можна розслаблятися. Не можна думати, що війна вже закінчується. Нам ще належить боротися, нам ще належить гнати окупантів з нашої землі», – вказав Зеленський.

В результаті він резюмував, що всупереч завзятій атаці ворожих військ захисники ЗСУ продовжують надавати їм гідну відсіч. А українська держава разом із волонтерами роблять усе, що від них залежить, щоб підтримати їх у найважливішій роботі на сьогодні.

Як раніше повідомлялося, окупанти вдарили по Києву ракетами якраз у той момент, коли у столиці проходив офіційний візит генсека ООН Антоніу Гутерреша. Сам він не постраждав, але поранення дістали мирні жителі.