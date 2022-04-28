Зеленський назвав мету російського ракетного удару по Києву

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Український гарант Володимир Зеленський заявив, що ракетна атака по Києву 28 квітня одразу після завершення переговорів із генсеком ООН Антоніу Гутеррешем – це спроба принизити голову Організації та все, що з нею пов’язано. Лідер держави-агресора Володимир Путін демонстративно зневажає міжнародні інституції.

Про це президент заявив у своєму традиційному вечірньому зверненні до нації, повідомляє OBOZREVATEL. Він переконаний, що подібна поведінка Кремля потребує потужної реакції усієї світової спільноти.

Зеленський назвав мету ракетного удару по Києву

«Російські ракетні удари по Україні – по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та іншим містам – ще раз свідчать: ще не можна розслаблятися. Не можна думати, що війна вже закінчується. Нам ще належить боротися, нам ще належить гнати окупантів з нашої землі», – вказав Зеленський.

В результаті він резюмував, що всупереч завзятій атаці ворожих військ захисники ЗСУ продовжують надавати їм гідну відсіч. А українська держава разом із волонтерами роблять усе, що від них залежить, щоб підтримати їх у найважливішій роботі на сьогодні.

Як раніше повідомлялося, окупанти вдарили по Києву ракетами якраз у той момент, коли у столиці проходив офіційний візит генсека ООН Антоніу Гутерреша. Сам він не постраждав, але поранення дістали мирні жителі.

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